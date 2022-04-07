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Arkadaşını vuran uzman çavuş: Silah boş sanıyordum

Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde, silah arkadaşı piyade uzman çavuş Emrah Erkan'ı (26) tabancayla vurup şehit eden piyade uzman çavuş Ertuğrul Yıldızbaş'ın yargılanmasına başlandı. 
Arkadaşını vuran uzman çavuş: Silah boş sanıyordum

Irak'ın kuzeyinde üs bölgesinde 5 Kasım 2021 tarihinde, uzman çavuş Ertuğrul Yıldızbaş, beylik tabancasını temizlemek için eline aldı. İddiaya göre Yıldızbaş, tabancanın şarjörünü çekip mekanizmasını boşalttıktan sonra yere doğru bir kere tetik düşürdü. Daha sonra yanında yatan arkadaşı Emrah Erkan'ın uyandığını görünce tabancayı ona çevirip tetik düşürdü. Alandaki arkadaşlarının uyarılarını dinlemeyen Yıldızbaş, ardından şarjörü takıp mekanizmayı çektikten sonra yattığı yerde Emrah Erkan'ın başına tabancayı doğrultup tetiği çekti. Silahın ateş almasıyla Emrah Erkan şehit oldu.

'ŞAKA AMAÇLI ÜZERİNE TUTARAK TETİK DÜŞÜRDÜM'

Olayla ilgili soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ertuğrul Yıldızbaş hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı. Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ertuğrul Yıldızbaş ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede söz alan Yıldızbaş, jandarma ve savcılıkta verdiği ifadeleri şokun etkisinde verdiğini ve mahkemede savunma yapmak istediğini söyledi. Yıldızbaş, "Silahım da tozun içine düşmüştü ve tozunu alayım dedim. Elime aldım, namluda mermi yoktu, şarjörü çıkardım ve yere doğru bir kere tetik düşürdüm. İçinde mermi olmadığı için silah patlamadı. Daha sonra şaka amaçlı yanındaki Emrah'ın üzerine doğru tuttum ve bir kez daha tetik düşürdüm ve yine silah patlamadı. Daha sonra Hakan arkadaşım 'Bir daha yapma, şakası olmaz' dedi. Sonra ben silahı yan tarafıma koydum. Silahı alıp yerine koyacaktım bu sefer arkadaşım Emrah, silahın namlusundan tutarak alnına dayadı. Gülerek 'vur' dedi. Ben de o anda silah boş sanıyordum tetiğe basınca silah birden ateş aldı. En yakın arkadaşımdı, pişmanım" dedi.

'OLAY GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GİTMİYOR'

Ardından olay sırasında bölgedeki askerler tanık olarak dinlendi. Şırnak'tan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile mahkemeye bağlanan Savaş G., maktulle sanığın arkadaş olduklarını ve aralarında hiçbir husumet bulunmadığını belirterek, "Ertuğrul beylik tabancasını aldı, yere doğru tetik düşürdü. Sonra Emrah'a doğru tutarak tetik düşürdü. Silahla şaka olmaz diye uyardık. Daha sonra şarjörü taktı, mekanizmayı kurdu ve tetiği çekti. Silah bir anda patladı ne olduğunu anlamadık. Ben olayı net gördüm ve hala gözümün önünden gitmiyor. Ertuğrul sonra termal içliği aldı ve Emrah'ın kanayan yerine bastırdı. Şoka girmişti ve ağlıyordu" dedi. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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