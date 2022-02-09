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Arkadaşının kocasını vurdu, 'Bizi yan yana görünce yanlış anladı' dedi

Adana'da, arkadaşı Yağmur B.'nin (24) eşi Özkan B.'yi (35) çıkan tartışmada tabancayla vurarak ağır yaralayan uzman çavuş Ogün Koca tutuklandı.
Arkadaşının kocasını vurdu, 'Bizi yan yana görünce yanlış anladı' dedi

Olay, pazartesi günü, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki apartmanın merdiven boşluğunda meydana geldi. İddiaya göre Özkan B., lazer epilasyon merkezine giden eşi Yağmur B.'yi takip etti. Merkezin bulunduğu binaya giren Yağmur B.'nin arkasından gelen Özkan B., eşi ile aynı anda içeri giren uzman çavuş Ogün Koca ile tartıştı. Ogün Koca, tabancasıyla Özkan B.'ye ateş etti. Kasığından vurulan Özkan B., kanlar içinde yerde kaldı, Koca da olay yerinden otomobiliyle kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özkan B., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Özkan B.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

UZMAN ÇAVUŞ TUTUKLANDI

Polis ekipleri de kaçan Ogün Koca'yı Sarıçam ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan Koca'nın, emniyetteki ifadesinde, tabancayla yaraladığı Özkan B.'nin eşi Yağmur B. ile arkadaş olduğunu belirterek, "Olay günü, eşiyle beni yan yana görünce yanlış anladı. Tartışma bu yüzden çıktı. Kendimi korumak için ateş ettim" dediği öğrenildi. 

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ogün Koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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