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Arkadaşının tüfekle vurduğu 17 yaşındaki Kader öldü

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Kader Yiğit (17), arkadaşı Y.B.'nin ateşlediği öne sürülen tüfekle vurulması sonucu hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Y.B. tutuklandı.
Arkadaşının tüfekle vurduğu 17 yaşındaki Kader öldü

Olay, önceki gün Keçiören'e bağlı Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Kader Yiğit, 5 arkadaşı ile gezmeye gittiği sırada, Y.B.'nin ateşlediği iddia edilen tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan Yiğit, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Y.B., olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Y.B., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savunmasında olayın kaza olduğunu öne süren Y.B., tutuklanarak cezaevine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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