  • BIST 1.943,81
  • Altın 781.30566
  • Dolar 13.5563
  • Euro 15.5353
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 0 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -4 °C
»

Armada Rov ekibi Başkan Çetin’i ziyaret etti

2021 yılında 5.olarak tüm dikkatleri üzerine çeken, bu yıl ise 2 proje ile Teknofest’te Pursaklar’ı temsil edecek olan Armada Rov ekibi Başkan Ertuğrul Çetin’i ziyaret etti.
Armada Rov ekibi Başkan Çetin’i ziyaret etti

Geçen yıl ortaya koyduğu büyük bir başarıyla 342 takım arasında beşinci olan ve bu yıl gerçekleştirecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde (TEKNOFEST) de 2 yeni projesi ile Pursaklar’ı temsil edecek olan Armada Rov ekibi, Başkan Ertuğrul Çetin’i makamında ziyaret etti.

TEKNOFEST yarışması için gençlere her türlü desteği sağlayan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ziyarette, Pursaklar'ı temsil edecek olan iki yeni projeleri hakkında Armada Rov ekibinden bilgi aldı.

273124309_371907514746940_5483735724594060230_n.jpg

‘‘Pursaklar Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün de, yarın da gençlerimizin yanında olacağız’’
Gençlere her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘3 yıldır desteklediğimiz Teknofest yarışmalarında su altı araçları konusunda 342 takım arasında 5.olan Armada Rov ekibiyle bir aradaydık. 2022’de 2 proje ile katılacaklar. Bundan önceki yarışmalarda olduğu gibi gençlerimizin her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında, elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Pursaklar Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün de, yarın da gençlerimizin yanında olacağız. Değerli kardeşlerimizin bu sene de ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine gönülden inanıyor, yarışmada gençlerimize başarılar diliyorum’’ dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sincan'da 133 okulda detaylı dezenfeksiyon çalışması yapıldı04 Şubat 2022 Cuma 02:25
  • Sincan Belediyesi personeli donmak üzere olan baykuşu kurtardı04 Şubat 2022 Cuma 01:26
  • Başkan Yaşar yeni sera inşaatını denetledi04 Şubat 2022 Cuma 00:24
  • Çiftler, 2 Şubat 2022'de evlenmek için sıraya girdi04 Şubat 2022 Cuma 00:23
  • Kahramankazan Belediyespor U-18 futbol takımı namağlup şampiyon oldu04 Şubat 2022 Cuma 00:22
  • BelPlas ürünleri E-ticaret ile satışta sunuldu04 Şubat 2022 Cuma 00:21
  • Ankara ayazında vatandaşlara sıcak çorba ikramı04 Şubat 2022 Cuma 00:20
  • Ankara'da jandarma iki ayrı operasyonda 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi03 Şubat 2022 Perşembe 12:30
  • Atık Pil Yarışması sonuçlandı03 Şubat 2022 Perşembe 04:23
  • Keçiören Belediyesi, Büşra Aydar’ın hayallerini gerçekleştirdi03 Şubat 2022 Perşembe 03:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti