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Armatür Derneği Başkanı, Sanayici Gökhan Turhan, dünyanın en büyük tarihi mutfak eşyası müzelerinden birini Silivri Selimpaşa'da bulunan fabrikasında açtı.
Armatür Derneği Başkanı, Sanayici Gökhan Turhan, dünyanın en büyük tarihi mutfak eşyası müzelerinden birini Silivri Selimpaşa'da bulunan fabrikasında açtı.
Armatür Derneği Başkanı, Sanayici Gökhan Turhan, dünyanın en büyük tarihi mutfak eşyası müzelerinden birini Silivri Selimpaşa'da bulunan fabrikasında açtı.
01 Kasım 2022 Salı 23:22
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.