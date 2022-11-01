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Armatür Derneği Başkanı, Sanayici Gökhan Turhan, dünyanın en büyük tarihi mutfak eşyası müzelerinden birini Silivri Selimpaşa'da bulunan fabrikasında açtı.

Armatür Derneği Başkanı, Sanayici Gökhan Turhan, dünyanın en büyük tarihi mutfak eşyası müzelerinden birini Silivri Selimpaşa'da bulunan fabrikasında açtı.
Armatür Derneği Başkanı, Sanayici Gökhan Turhan, dünyanın en büyük tarihi mutfak eşyası müzelerinden birini Silivri Selimpaşa'da bulunan fabrikasında açtı.
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