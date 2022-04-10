  • BIST 2.393,39
  • Altın 923.02
  • Dolar 14.7427
  • Euro 15.9961
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 14 °C
»

Arnavutköy'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Arnavutköy'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücülerden biri, otomobilini kaza yerinde bırakarak kaçtı.
Arnavutköy'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, saat 21.30'da Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydan geldi. Engin Demirhan idaresindeki 34 GM 427 plakalı otomobil, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeyken, 30 Ağustos Caddesi'nden gelen 34 MN 4573 plakalı otomobille çarpıştı.

Engin Demirhan'ın kullandığı otomobil çarpışmanın etkisiyle ormanlık alana savruldu. Otomobildeki 5 kişi, kendi çabalarıyla otomobilden çıkmayı başardı. Çevredeki vatandaşların da yardıma koştuğu yaralılar için sağlık ekiplerine haber verildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, aynı araçta bulunan yaralı Doğan Demirci, Yunus Karaaslan, Mehmet Gebeş ve Zekeriya Erol'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

"BİZE ÇARPAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ KAÇMIŞ" 
Arkadaşları yaralı halde hastaneye kaldırılan sürücü Engin Demirhan, “Ben anayoldan çıkarken sol taraftan araç geldi. O an frene bile dokunma şansım olmadı. Vurunca takla attık. Araçtan çıktım geldim, diğer araçta bebek ya da çocuk vardır diye ama araç boştu. Bize çarpan aracın sürücüsü kaçmış sanırım" dedi.

Kaza sonrası yola savrulan cam parçaları, itfaiye ekipleri tarafından temizlenirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sıkıştırılan otomobil refüjü aşıp ağaca çarptı: 2 yaralı10 Nisan 2022 Pazar 10:15
  • Pakistan'da ülkenin yeni başbakanı yarın mecliste seçilecek10 Nisan 2022 Pazar 10:07
  • Trump, Mehmet Öz'ün ABD Senatosu adaylığını destekleyecek10 Nisan 2022 Pazar 10:07
  • Kriket takımı kaptanlığından güvensizlik oyuyla düşen başbakanlığa: İmran Han10 Nisan 2022 Pazar 10:04
  • Türkiye ve dünya gündemi10 Nisan 2022 Pazar 10:02
  • Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinliği Galata'da yapıldı10 Nisan 2022 Pazar 10:01
  • Açık deniz karakol gemisi 'Akhisar'ın blok inşaatlarına başlandı10 Nisan 2022 Pazar 10:00
  • Zonguldaklı balıkçılara 'mayın' uyarısı10 Nisan 2022 Pazar 09:59
  • Göynük'te hortumun ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor09 Nisan 2022 Cumartesi 18:35
  • Ülke genelinde esnaf ve iş yeri sayısı arttı09 Nisan 2022 Cumartesi 18:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti