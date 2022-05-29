  • BIST 2.438,84
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.1904
  • Euro 17.3519
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 28 °C
»

Arnavutköy'de 393 hafız için icazet töreni düzenlendi

Arnavutköy Taşoluk Yeşil Camii Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamlayan 393 öğrenci için icazet töreni gerçekleştirildi.
Arnavutköy'de 393 hafız için icazet töreni düzenlendi

Arnavutköy Taşoluk Yeşil Camii Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamlayan 393 öğrenci için icazet töreni gerçekleştirildi.

İstanbul İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, seçkin hafızların Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan icazet töreninde konuşan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, hafızlık müessesesinin önemini vurguladı.

Arpaguş, "Cenab-ı Hakk'ın indirdiği Kur'an'ı hıfzetmekle bizleri memur kıldı ve Ayet-i kerimede 'Kur'an'ı biz indirdik, Kur'an'ı muhafaza edecek yine biziz.' buyurdu. Şüphesiz Cenab-ı Hakk'ın yaratıp can verdiği, nefes verdiği kulunu hangi işte istihdam edeceği son derece önemlidir. Sevgili Peygamberimiz 'Kur'an'ı öğrenenler ve öğretenler sizin en hayırlılarınızdır.' buyuruyor. Evet bu zümre Peygamberimizin taltifiyle en hayırlılar zümresine dahil olmuşlardır." dedi.

İcazet törenine Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, Strateji Geliştirme Başkanı Mahmut Türk, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan, Bursa eski Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, İstanbul İl Müftü Yardımcıları Mustafa Yavuz, Ahmet Aktürkoğlu, Dr. Selahattin Yılmaz, Metin Akbaş, Arnavutköy İlçe Müftüsü Arif Yeşiloğlu, Bayrampaşa İlçe Müftüsü Yılmaz Küçük, Yeşil Camii İlme Hizmet Vakfı Yöneticileri, Kur'an kursu öğreticileri, din görevlileri ve öğrenci velileri katıldı.

Reisü'l-Kurra vekili Mustafa Demirkan'ın yaptığı duanın ardından Arnavutköy Taşoluk Yeşil Camii Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamlayan 393 öğrenci icazetlerini aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, hava üssü ile askeri tersaneyi ziyaret etti29 Mayıs 2022 Pazar 15:09
  • Bulgaristan sınırındaki tır kuyruğu devam ediyor29 Mayıs 2022 Pazar 15:08
  • Trabzonspor şampiyon oldu, Tansu ile Ali evlenebildi29 Mayıs 2022 Pazar 14:21
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörizmin ve teröristlerin kökünü kazıyacağız29 Mayıs 2022 Pazar 14:19
  • İstanbul'u fetih coşkusu sardı29 Mayıs 2022 Pazar 13:48
  • Papa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'daki savaşa çözüm bulma çabalarını takdirle karşılıyor29 Mayıs 2022 Pazar 13:47
  • Ankara'da terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 16 zanlı gözaltına alındı29 Mayıs 2022 Pazar 12:54
  • Bakan Akar'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret29 Mayıs 2022 Pazar 12:46
  • İstanbul'da toplu ulaşım bugün ücretsiz29 Mayıs 2022 Pazar 12:45
  • Pet Market ve Üreticiler Derneği’nden kedi-köpek mamalarında 'KDV düşürülsün' çağrısı29 Mayıs 2022 Pazar 12:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti