Arnavutköy'de bir gün arayla aynı noktadan bir araç daha denize uçtu

ARNAVUTKÖY'de önceki gün hafif ticari aracın düştüğü aynı noktadan bu sefer bir otomobil denize uçtu. İçindeki 4 kişinin kendi imkanlarıyla kurtulduğu otomobil, vinç yardımıyla çıkarıldı.