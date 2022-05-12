Arnavutköy'de elektrikteki patlamalara aldırış etmeden kapıdan çıktılar

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde Akşam saatlerinde bir binanın elektrik aksamındaki arızadan kaynaklandığı düşünülen patlamalar mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Art arda yaşanan patlamalar sonrası itfaiyeye haber verilirken, binada yaşayan vatandaşların patlamalara aldırış etmeden binayı tahliye ettikleri anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yaşanan patlamalarla birlikte çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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