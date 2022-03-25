Arnavutköy’de kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu

Arnavutköy Karaburun Mahallesi’nde sabah saatlerinde sahil tarafında temizlik yapan belediye işçisi sahil kısmında yatan erkek cesedine rastladı. Belediye işçisinin sahil güvenlik ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekipler cesedin bulunduğu alan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yapılan incelemelerin ardından cesedin 32 yaşında olduğu ve Sultangazi’de ikamet eden Selçuk Ürün olduğu tespit edildi. Ekipler Selçuk Ürün’ün intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırıyor.
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