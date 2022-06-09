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Arnavutköy’de yangında can pazarı bebeği atmaya çalıştı, son anda vazgeçti

ARNAVUTKÖY’de bir binanın çatısında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Bina sakinleri binaya dolan duman nedeniyle dışarı çıkamadı.
Arnavutköy’de yangında can pazarı bebeği atmaya çalıştı, son anda vazgeçti

Yangın, saat 20.30’da Arnavutköy Selvili Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın nedeniyle bina kısa sürede dumanla doldu. Binada oturanlar, dumanla dolan merdivenlerden dışarı çıkamayınca panikle evlerinin balkonlarına çıktı. Can pazarının yaşandığı dakikalarda cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde evlerinin balkonunda kurtarılmayı bekleyen bina sakinlerinden bazıları önce atlamaya çalıştı, sonra atlamaktan vazgeçti. Bir vatandaş ise henüz birkaç aylık olan bebeğini, sokakta halı açan vatandaşlara doğru atmak için balkondan sarkıttı. Dehşete düşüren görüntüler, vatandaşın bebeği geri balkona çekmesiyle son buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkonda mahsur kalan çoğu çocuk olmak üzere 20 kişiyi kurtardı. 

Dumandan etkilenen çocuklara sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Çatıdaki yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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