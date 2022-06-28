Artan vakalar sonrası Bakan Koca'dan yeni açıklama

Türkiye'de son iki haftada koronavirüs vaka sayılarındaki artış üzerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

Uzun bir dönemden bu yana vaka sayılarında yaşanan düşüş ve yasakların kaldırılmasıyla birlikte koronavirüs salgını gündemimizden çıkarken, son iki haftada gelen verilerle birlikte endişeler arttı. Bunun üzerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamada bulundu.

BAKAN KOCA: KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Grip öneminde olan hastalık, toplumsal anlamda endişe sebebi olmaktan çıktı. Vaka sayılarında son iki haftada üç kattan fazla artış olsa da bunun tam tersine hastane yükündeki azalış yine sürmektedir. Kötü günler geride kaldı. Benzerlerini gelecekte aramak yanlıştır. Herkes müsterih olsun." dedi.

HAFTALIK VAKA SAYISI

13-19 Haziran'da 10 bin 954 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 653 oldu.