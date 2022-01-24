Artvin’de heyelan anı kamerada

Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan dev kaya ve toprak kütlesi, 4 köyün bağlantı yolunu ulaşıma kapattı. Yolda çalışma başlatılırken, heyelan anı da cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Arkaköy köyünde akşam saatlerinde etkili kar yağışı sonrası sarp arazide heyelan meydana geldi. Heyelanda yamaçtan kopan dev kaya ve toprak kütlesi yola düştü. Heyelan nedeniyle yol güzergahında bulunan Alaca, Balcı, Kaynarca ve Arkaköy yolları ulaşıma kapandı. Yolda ekipler iş makinesi eşliğinde çalışma başlatılırken, heyelan anı da çevrede bulunlar tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntüde; dik yamaçtan kopan dev kayaların ve toprak kütlesinin saniyeler içerisinde yola düştüğü görülüyor.