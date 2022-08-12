  • BIST 2.873,02
  • Altın 1033.038
  • Dolar 17.9568
  • Euro 18.4919
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 25 °C
»

Artvin'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Artvin'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yeri ve evleri su bastı. Artvin-Ardanuç kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Artvin'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Kentte saat 22.30 sularında başlayarak bir saat etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Tıkanan rögar ve su kanallarını, belediye ekipleri ve vatandaşlar açmaya çalıştı. Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini ve evleri su bastı. İş yeri sahipleri ve vatandaşlar, yağış sonrası su baskınlarından zarar gören ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması başlattı.

Sürücüler, yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken trafikte aksamalar yaşandı.

Taşkınlar nedeniyle sökülen kaldırım ve kilit parke taşları nedeniyle mahalle aralarındaki bazı yollar zarar gördü. 

Artvin-Ardanuç kara yolu ulaşıma kapandı
Alınan bilgiye göre Artvin-Ardanuç kara yolunun yaklaşık 30. kilometresinde şiddetli yağış nedeniyle yamaçtan kopan kaya ve toparlak parçaları yola sürüklendi. Heyelan nedeniyle yol trafiğe kapanırken bölgede araç kuyrukları oluştu. Yolun açılması için Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şehit Ferhat Gedik'in telefonundan Eren Bülbül'ün fotoğrafı çıktı12 Ağustos 2022 Cuma 10:00
  • Sakarya'da 74 kişi ölümden döndü: Bir anda alev aldı!12 Ağustos 2022 Cuma 10:00
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki heyeti kabul etti12 Ağustos 2022 Cuma 09:58
  • Bakan Karaismailoğlu, Osmaniye'de hızlı tren projesinin tünel yapım çalışmasını inceledi12 Ağustos 2022 Cuma 09:57
  • Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti12 Ağustos 2022 Cuma 09:55
  • Artvin'de sağanak su baskınlarına neden oldu12 Ağustos 2022 Cuma 09:55
  • MİT, Suriye'de PKK/YPG'nin sözde eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi12 Ağustos 2022 Cuma 09:54
  • Trafik sigortası primlerine yüzde 20 zam12 Ağustos 2022 Cuma 09:32
  • PKK'lı teröristlerin kullandığı mağara ve sığınaklar imha edildi12 Ağustos 2022 Cuma 09:30
  • Çorum'da deprem meydana geldi12 Ağustos 2022 Cuma 09:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti