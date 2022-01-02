  • BIST 1.857,65
  • Altın 772.84340
  • Dolar 13.2529
  • Euro 15.0812
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 5 °C
»

ASELSAN'ın Sarp silah sistemi 'Atom' atacak

ASELSAN, Sarp Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi ile Atom 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat'ın yeteneklerini birleştirdi.
ASELSAN'ın Sarp silah sistemi 'Atom' atacak

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, şirket, akıllı mühimmat ailesinin yeni üyesi Atom 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat ve Sarp'ın birlikte kullanılmasıyla güvenlik güçlerine yeni bir kabiliyet sunacak.

Söz konusu mühimmat, ASELSAN'ın öz kaynaklarıyla geliştirildi. İçindeki özel elektromekanik bileşenler vasıtasıyla mühimmat, havada paralanacağı zamana programlanıyor ve nerede patlayacağına dair bilgi namludan çıkarken yükleniyor.

Mühimmat, hedeflenen yere geldiğinde ise şarapnel etkili gövdesinden ayrılan 500'den fazla çelik parçacık ve gövde içinde bulunan patlayıcı dolguyla hedefe karşı yüksek etkinlik gösteriyor.

Atom 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat, bina içine saklanmış keskin nişancılara, şehir içinde binalar arasında saklanmış terörist gruplara, sütre/siper ve benzeri yapılar arkasına gizlenmiş ya da hendek içine mevzilenmiş tehditlere, araziye dağılmış piyade birliklerine ve zırhsız araçlara karşı etkili şekilde kullanılabiliyor.

ASELSAN tarafından yürütülen çalışmayla Atom, artık Sarp silah sistemi ile birlikte kullanılabilecek. Sarp silah sistemine yapılacak uyarlama çalışması (entegrasyon kiti) ile envanterdeki sistemlere Atom 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat atma yeteneği kolaylıkla kazandırılabiliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde 2 bin 500'ün üzerinde Sarp silah sistemi bulunuyor. Sarp, sabit tesislerle araçlar üzerinde sıklıkla tercih ediliyor. Yurt içi ve dışında birçok operasyonda kendini kanıtlayan Sarp, milli akıllı mühimmat ile güvenlik güçlerine önemli avantaj sağlayacak.

Haziran 2021'de başlayan Atom-Sarp entegrasyon faaliyetlerinin başarısı, atış testleriyle de ortaya konuldu. Atışlı testlerde, sistemin sütre gerisine, bina içine ve araziye dağılmış terörist gruplara karşı etkinliği gösterildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • EPDK, yeni yılda uygulanacak yeşil enerji bedelini belirledi01 Ocak 2022 Cumartesi 09:01
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kuru ve altın açıklaması: Kontrol altına aldık31 Aralık 2021 Cuma 12:36
  • Dış ticaret açığı kasımda 5,4 milyar dolar oldu31 Aralık 2021 Cuma 11:38
  • Merkez Bankası'nın üçüncü müdahalesindeki tutar belli oldu31 Aralık 2021 Cuma 10:52
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, iş insanlarına seslendi: KOSGEB ve TÜBİTAK emrinize amade31 Aralık 2021 Cuma 10:52
  • Yaş çay ürünü için fark ödemesi desteği kilogram başına 13 kuruş oldu31 Aralık 2021 Cuma 10:50
  • Merkez Bakansı'ndan kritik kararlar! Dikkat çeken değişiklikler duyuruldu31 Aralık 2021 Cuma 10:36
  • Küresel piyasalar yılın son gününde karışık seyrediyor31 Aralık 2021 Cuma 10:36
  • Bakan Pakdemirli duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplarda31 Aralık 2021 Cuma 10:34
  • Altından Türk lirası mevduata dönüşümde stopaj sıfırlandı31 Aralık 2021 Cuma 10:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti