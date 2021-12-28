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Asemptomatik vakalarda karantina süresini düşürdüler

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Kovid-19'a yakalanan ancak semptom göstermeyen kişilerin karantina süresini 10 günden 5 güne indirdi. Fauci ise, iç hatlarda aşı zorunluluğu getirilmesi tavsiyesinde bulundu.
Asemptomatik vakalarda karantina süresini düşürdüler

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), asemptomatik Kovid-19 hastalarına bundan sonra 5 gün karantina uygulanmasına karar verdi.

Karantina sonrası asemptomatik Kovid-19 hastalarının, 5 gün boyunca çevresindeki kişilerin yanında maske takması gerekecek.

Bağışıklık artıran 3. doz hatırlatma aşısını yaptıranlar ise Kovid-19'a maruz kalsalar dahi karantinaya girmek zorunda kalmayacak ancak bu kişilerin 10 gün boyunca maske takması zorunluluğu bulunuyor.

HASTANEYE YATAN ÇOCUKLARIN SAYISI HIZLA ARTIYOR

Öte yandan ABD'de Kovid-19 yüzünden hastaneye yatan çocukların sayısı eylül ayından beri en yüksek seviyelere ulaştı.

Son bir ayda ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı yüzde 60 artarak yaklaşık 2 bin oldu.

New York'ta ise virüs nedeniyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı son 3 haftada 5 kat artarak 109'a çıktı.

DR. FAUCİ'DEN İÇ HAT UÇUŞLARA AŞI ZORUNLUĞU ÖNERİSİ

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, iç hat uçuşlarına aşı zorunluluğu getirilmesi önerisinde bulundu.

Aşıyı zorunlu kılınca daha fazla kişinin aşı yaptıracağını belirten Fauci, iç hat uçuşlara aşı zorunluğu getirilmesinin ciddi bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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