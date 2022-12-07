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Asgari ücret görüşmeleri bugün başlıyor

Asgari ücretli çalışan 7 milyonu aşkın çalışanın gözü bugünkü toplantıya çevrildi. Tüm ülkeyi ilgilendiren asgari ücret belirleme mesaisi saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki toplantıyla başlıyor.
Asgari ücret görüşmeleri bugün başlıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün saat 14.00’te gerçekleştirecek. 34 Sendikanın katılacağı toplantıda asgari ücrete dair talepler ve görüşler değerlendirilip yol haritası oluşturulacak. İşçileri temsil eden TÜRK-İŞ komisyonda enflasyon oranları ve açlık, yoksulluk sınırı rakamlarını öne sürecek.

 KOMİSYON 4 KEZ TOPLANACAK 

Asgari ücret 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon asgari ücretin belirlenmesi için Aralık ayında 4 kez toplanıyor. İlki bugün gerçekleşecek olan toplantıların ikincisinin 14 Aralık’ta gerçekleşeceği biliniyor.

Asgari ücret belirlenirken üyelerden bir kişinin başkanlık ettiği komisyonun oy çokluğuna bakılıyor. Oylar eşit halde kalırsa da başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlıyor.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay toplantıyla ilgili, "Bugün komisyon 7 bin 785 lira açlık sınırından başlayarak masaya oturacak. Burada asgari ücret geçim ücreti oldu" ifadelerini kullandı.

gazeteilksayfa.com

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