Asgari ücret kaç lira olacak? Teklif ortaya çıktı! Gözler Başkan Erdoğan'da!

Asgari ücrete yapılacak ara zammın belirlenmesi için çalışmalar tamamlandı. Milyonlarca çalışan asgari ücret tutarını beklerken, ikinci toplantının ardından açıklama yapıldı. Başkan Erdoğan, yeni asgari ücreti bugün açıklayacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zammın belirlenmesi için çalışmalar tamamlandı. Türkiye'de 7 milyon çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücreti Başkan Erdoğan duyuracak.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zammın belirlenmesi için çalışmalar tamamlandı.

İlk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılmıştı. İkinci toplantı ise işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve hükümet yetkilileri ile birlikte bakanlıkta gerçekleştirildi.

İŞÇİ TARAFI TEKLİFİNİ İLETTİ

İkinci kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu sonrasında TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat, asgari ücrette ara zam tekliflerini ilettiklerini belirterek, "İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücreti ifade ettik. Geldiğimiz noktada işverenlerin istekleri oldu. 6 bin 391 lira açlık sınırını ifade ettik, bunun altında kalmasın dedik" açıklamasında bulundu.

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Irgat, "Enflasyon oranlarını ortaya koyduk. İnsanca yaşayabilecek bir ücreti insanların hak ettiğini ifade ettik. Bugün itibariyle 15 milyon 200 bin çalışan var. Bunların 2 milyon 200 bini örgütlü. İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücreti ifade ettik. Geldiğimiz noktada işverenlerin istekleri oldu. 6 bin 391 lira açlık sınırını ifade ettik, bunun altında kalmasın dedik" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Irgat, yarın bir toplantı daha olmasını beklediklerini vurgulayarak üçüncü toplantıda komisyonun son kararını vermesi gerektiğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Yeni asgari ücret rakamını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile açıklaması bekleniyor.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Asgari Ücret Zammının Temmuz'dan itibaren geçerli olasını öngören yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

PRİM DESTEĞİ FORMÜLÜ HESABI

ASGARİ ÜCRET 5.004,00

SGK PRİMİ % 14 700,56

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 50,04

KESİNTİLER TOPLAMI 750,60

NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40

İŞVERENE MALİYET

Brüt asgari ücret: 5004,00

SGK Primi % 15,5 (işveren payı): 775,62

İşsizlik sig. Pr. İşveren %2: 100,08

İşverene toplam maliyet: 5.879,70

KESİNTİLER TOPLAMI: 875,62

ASGARİ ÜCRET YÜZDE 26.10 ARTARSA (TL/AY)

Brüt asgari ücret: 6.310,04

SGK primi % 14: 883,41

İşsizlik sig. primi % 1: 63,10

Kesintiler toplamı: 946,51

Net asgari ücret: 5.363,53

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 4 BİN 253 LİRA

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti