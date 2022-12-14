  • BIST 5.066,50
  • Altın 1080.633
  • Dolar 18.618
  • Euro 19.8528
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 9 °C
»

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı

Basına kapalı toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK temsilcilerinin ekonomik veri ve raporlarını komisyonla paylaşması bekleniyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısına başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık ediyor.

Basına kapalı toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyor.

Asgari ücret net 5 bin 500 lira
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Çalışmalar henüz tamamlanmadı13 Aralık 2022 Salı 11:57
  • Erdoğan 'Karada yapılan 10 büyük keşiften biri' diyerek petrol müjdesini duyurdu13 Aralık 2022 Salı 09:56
  • Sanayide çarklar dönüyor: Yıllık bazda yüzde 2,5 arttı13 Aralık 2022 Salı 09:23
  • Ankara'da doğalgazın metreküp fiyatı, kwh fiyatı ne kadar? 13 Aralık 2022 Ankara doğalgaz fiyatı13 Aralık 2022 Salı 09:20
  • TÜİK Ekim ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı12 Aralık 2022 Pazartesi 11:19
  • İnşaat maliyet endeksi ekimde aylık yüzde 3,44 arttı12 Aralık 2022 Pazartesi 10:31
  • Cari açık 10 ayda yüzde 1.854 yükseldi12 Aralık 2022 Pazartesi 10:16
  • TÜED Genel Başkanı Ergün: EYT sorunu yaş şartının kaldırılmasıyla çözülür11 Aralık 2022 Pazar 12:37
  • Necmettin Batırel'den bomba benzin tahmini: Bu rakam şaşkına çevirecek10 Aralık 2022 Cumartesi 16:42
  • Akaryakıta bir indirim daha geldi: Araç sahipleri bunu bekliyordu10 Aralık 2022 Cumartesi 09:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti