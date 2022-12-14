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Asgari ücrette gözler ikinci toplantıya çevrildi

Asgari ücretli 7 milyondan fazlan çalışanı ve işverenleri ilgilendiren yeni asgari ücret belirleme çalışmaları sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 7 Aralık’ta yapılan ilk toplantının ardından bugün 2. kez bir araya gelecek.
Asgari ücrette gözler ikinci toplantıya çevrildi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, 7 Aralık tarihinde ilk toplantısını yaptı. Yeni asgari ücreti belirleme konusunda ikinci toplantı bugün 14.00'te gerçekleştirilecek.

Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem arz eden bu toplantıda, temel ekonomik veriler konuşulacak.
Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri toplantıda ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacak. Tarafların ilk rakamları da söylemesi bekleniyor.

Diğer yandan, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'in, gelir vergisi tarifesinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması konularının da konuşulacağı bilgisi verildi.

ORTAK BEKLENTİ 7 BİN 845 TL

İlk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında basına kapalı yapıldı. İşveren heyetine, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık yaparken, işçi heyetine de TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yaptı.

Yapılan toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptırdığı asgari ücret anketini taraflarla paylaştı. Düzenlenen ankette işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerdekilerin 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisinin net 7 bin 845 lira olduğu konusu konuşuldu.

ARALIK AYINDA DÖRT KEZ BİR ARAYA GELECEKLER

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci yer alıyor. Asgari ücreti 15 kişiden oluşan bu komisyon belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları doğrultusunda Aralık ayında dört kez bir araya geliyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyonda en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar alınıyor. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu kabul ediliyor.

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