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‘Asgari’de ara zam sinyali

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, temmuzda “asgari ücrete zam” işareti verdi. Bilgin, “Sadece enflasyon farkı değil, daha kapsamlı düzenlemelerin hazırlığındayız” dedi.
‘Asgari’de ara zam sinyali

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışanları enflasyona karşı koruyacaklarını belirterek, “Temmuz ayında sadece enflasyon farkı değil emekçilerin karşılaştıkları bu enflasyon tahribatına karşı daha kapsamlı korunmasını sağlayacak düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim” diye konuştu.

TEMMUZ ZAMMI İÇİN HAZIRLIK YAPIYORUZ
Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri (Şeker-İş) Sendikası tarafından dün Ankara’da düzenlenen “Gıdanın Geleceği Ellerimizde Zirvesi”nde konuşan Bilgin, gazetecilerin kendisine sürekli “Enflasyon yüksek. Bu şartlar karşısında ne yapmayı düşünüyorsunuz?” sorusunu yönelttiğini belirtti. Enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki etkisine değinen Bilgin, “Bunlara karşı çalışanlarımızı, emekçilerimizi koruyacağız. Dolayısıyla önümüzde temmuz ayında biliyorsunuz sadece enflasyon farkı değil emekçilerin karşılaştıkları bu enflasyon tahribatına karşı daha kapsamlı korunmasını sağlayacak düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece çalışanlarımızın mı? Kamu çalışanları, memurlar, işçilerimizle değil aynı zamanda emeklilerimizle ilgili hazırlıklarımız var. Onları da koruyacağız. Onlara karşı da sorumluluğumuz var” dedi.

EYT MESELESİ DE ÖNÜMÜZDE DURUYOR

Daha birçok konunun gündemlerinde olduğunu belirten Bilgin, şunları kaydetti: “İşte bugünlerde bitirdik, son değerlendirmeleri yapıyoruz. 3600 ek gösterge meselesinin çözümünü bu ay sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Bitti zaten, son düzenlemeleri yapıyoruz. İşte sözleşmeli personel meselesi var, EYT meselesi var. Bunların hepsi bizim önümüzde. Dosyaları adım adım açıyoruz ve sorunu çözdüğümüzde kamuoyumuzla paylaşıyoruz. Emekçi, çalışan, işçi ve emeklilerin endişe etmemesin. Bizim görevimiz onları enflasyon karşısında da korumak."

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