  • BIST 1.895,46
  • Altın 727.33653
  • Dolar 12.6457
  • Euro 14.3121
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 1 °C
»

Aşı olmayan radyoloji teknikeri koronavirüsten öldü

DENİZLİ'de, Servergazi Devlet Hastanesi'nde radyoloji teknikeri olarak çalışan Hasan Kurban (52), koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Kurban'ın koronavirüse karşı aşı olmadığı öğrenildi.
Aşı olmayan radyoloji teknikeri koronavirüsten öldü

Servergazi Devlet Hastanesi'nde radyoloji teknikeri olarak çalışan evli, 1 çocuk babası Hasan Kurban, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Kurban, çalıştığı hastanede yoğun bakıma alındı. Kurban, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Kurban'ın cenazesi Hilal Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Çakmak Mezarlığında toprağa verildi. Kurban'ın koronavirüs aşılarını yaptırmadığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden Hasan Kurban için Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk de mesaj yayınladı. Öztürk, "Servergazi Devlet Hastanesi'nde Radyoloji Teknikeri olarak görev yapan Hasan Kurban Covid-19 ile mücadelesinde hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kazada ölen Nefise, son yolculuğuna uğurlandı29 Aralık 2021 Çarşamba 18:00
  • 6 yaşındaki Fevvaz, köpeğin saldırısıyla yaralandı29 Aralık 2021 Çarşamba 17:15
  • Avcılar’da balkonu çöken bina mühürlendi29 Aralık 2021 Çarşamba 16:22
  • Kalede gezerken kaçak kazı yapan definecilerin açtığı tünele düştü29 Aralık 2021 Çarşamba 16:22
  • Yangında ölen Umut Can, son yolculuğuna uğurlandı29 Aralık 2021 Çarşamba 16:18
  • Çığ, buzlanma ve don uyarısı29 Aralık 2021 Çarşamba 10:30
  • Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayacak: Pirinkayalar Tüneli açılıyor29 Aralık 2021 Çarşamba 10:11
  • Trakya'da sağanak su baskınlarına neden oldu29 Aralık 2021 Çarşamba 10:00
  • Motosikletliye çarpan otomobil sürücüsü kaçtı28 Aralık 2021 Salı 20:27
  • Nişan dönüşü kazada ölen damat ve kuzeni yan yana defnedildi28 Aralık 2021 Salı 20:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti