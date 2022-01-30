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“Aşıklar Gecesi”, Mamaklılara keyifli bir gece yaşattı

Mamak Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Aşıklar Gecesi”, Mamaklılara keyifli bir gece yaşattı. 
“Aşıklar Gecesi”, Mamaklılara keyifli bir gece yaşattı

Musiki Muallim Mektebi’nde gerçekleşen “Aşıklar Gecesi”nde sahne alan Aşık Mustafa Aydın, Adem Aydıner, Muhsin Vural ve Ali Oltulu gibi tanınmış sanatçılar eserlerini Mamaklılar için seslendirdi. Etkinlik kapsamında aşıklar, aşıklık geleneği olan atışma kültürünü de yansıtarak hemşehrilerimize eğlenceli ve renkli anlar yaşattı. Gerçekleşen kültür ve sanat şölenine Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Federasyon Başkanları, Yozgatlılar Vakıf Başkanı, Mamak Muhtarlar Derneği Başkanı ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

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Geleneklerimizle Buluşturmaya Devam Edeceğiz 
Gelenek ve göreneklerimizin yaşatıldığı Aşıklar Gecesinde selamlama konuşmalarını yapan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ta geleneklerimizi her zaman yaşatacağız. Ozanlık ve aşıklık bizim kültürümüzün önemli bir parçası. Kültürümüze ve geleneklerimize her zaman sahip çıkacağız. Eğer geçmişimize sahip çıkarsak geleceğimiz olur. Gelenekten geleceğe kurmuş olduğumuz gönül köprümüzle Mamaklı hemşehrilerimizi geleneklerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

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