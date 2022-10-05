Aşının Adı: Hayvan Sevgisi

Keçiören Belediyesi Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne düzenlenen gezi etkinliğinde minik anaokulu öğrencileri can dostlarla buluşturuldu.

Öğrenciler, öğretmenlerin ve veteriner hekimlerin eşliğinde kendilerine hediye edilen mamalarla kedi ve köpekleri besledi. Hayvan sevgisine dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte rehabilitasyon merkezinin birçok bölümü gezilerek miniklerin çeşitli türde canlıları görmeleri sağlandı. Çocukların ve canlıların sevgi dolu yakınlaşmaları ise iç ısıtan görüntülere sahne oldu.

BAŞTAN SONA YENİLEDİK

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Rehabilitasyon Merkezinin, bakım ve tedavi hizmetinin yanı sıra çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için önemli bir göreve sahip olduğunu belirtti. Altınok, “Canlılarımız için Rehabilitasyon Merkezimizi baştan sona yeniledik. Canlılarımıza burada en iyi şekilde bakım ve tedavi uyguluyoruz. Tam donanımlı kliniğimizin etrafında 50 bin metrekarelik doğal yaşam alanımız bulunuyor” dedi.