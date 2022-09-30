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Asırlık ata tohumuyla üretilen Yedisu horoz kuru fasulyesinde rekolte katlanıyor
Asırlık ata tohumuyla üretilen Yedisu horoz kuru fasulyesinde rekolte katlanıyor
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde üretilen ve geçen yıl tescile kavuşan Yedisu horoz kuru fasulyesinde rekolte her geçen yıl artıyor.
30 Eylül 2022 Cuma 09:45
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.