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Asırlık ata tohumuyla üretilen Yedisu horoz kuru fasulyesinde rekolte katlanıyor

Asırlık ata tohumuyla üretilen Yedisu horoz kuru fasulyesinde rekolte katlanıyor
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde üretilen ve geçen yıl tescile kavuşan Yedisu horoz kuru fasulyesinde rekolte her geçen yıl artıyor.
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