Aşısızlara test zorunluluğu kaldırıldı

Seyahat, etkinlik, iş yeri ve okullarda test zorunluluğu kalktı.
Türk Hava Yolları da iç hat uçuşlarında PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığına dair açıklama yayımladı.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan İÇ HAT uçuşlarında PCR TEST zorunluluğu kaldırılmıştır. HES Kodunu ibraz yeterli olacaktır." dedi.
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