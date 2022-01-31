  • BIST 2.004,70
  • Altın 765.42115
  • Dolar 13.4069
  • Euro 14.961
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 0 °C
» »

Asiye taburcu edildi, sevincini el sallayarak gösterdi

Asiye taburcu edildi, sevincini el sallayarak gösterdi
GAZİANTEP'te Pitbull köpeklerinin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş (4), Antalya'daki 37 günlük tedavisini tamamlayarak taburcu edildi. Memleketi Gaziantep'e gönderilen Ateş, kendisini görüntüleyen gazetecilere el salladı. 

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık'ta, oturdukları sitenin bahçesinde, Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından yaralanan Asiye Ateş, kentteki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edildi. Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 4 saat süren operasyon geçirdi. Asiye'nin sırtından ve bacağından alınan dokular, baş kısmına nakledildi. Bir süre yoğun bakımda kalan Asiye, servise alındı. 14 Ocak'ta Asiye'ye kulağındaki hasar ve yüz felcine yönelik sinirle ilgili operasyon yapıldı. Asiye'nin kulağına ise 26 Ocak'ta işitme kaybına yönelik operasyon yapıldı.

'ÇOK ŞÜKÜR, HER ŞEY YOLUNDA'

Asiye, tedavisinin 37'nci gününde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu edildi. Üniversite yönetimi tarafından hava yoluyla memleketi Gaziantep'e gönderilmek üzere uğurlanan Asiye Ateş, babası Hüseyin Ateş ve annesi Zeynep Ateş ile otomobile bindi. Hüseyin Ateş, "Çok şükür her şey yolunda. Çok iyiyiz. Kızımın durumu da iyi. Şimdi evimize gidiyoruz. İnşallah 1,5 ay sonra geleceğiz" dedi.

Asiye'nin yüzünde çift maske olduğu dikkati çekti. Asiye otomobilde annesinin kucağına oturarak beklerken kendisini görüntüleyen gazetecilere el salladı. Asiye ilgi karşısında sıkılarak "Yeter artık gidin" dedi. Asiye'nin bu tepkisi, ailesini ve yakınlarını güldürdü. Ateş ailesi, otomobille Antalya Havalimanı'na gitti.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Arkadaşını 3'lü ilişkide sert davrandığı için öldürmüş
Arkadaşını 3'lü ilişkide sert davrandığı için öldürmüş
Kadın itfaiyeci adaylarına komando eğitimi
Kadın itfaiyeci adaylarına komando eğitimi
Altınlarla kaçan kuyumcu kardeşler yakalandı
Altınlarla kaçan kuyumcu kardeşler yakalandı
MİT'in nokta operasyonuyla PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu etkisiz hale getirildi
MİT'in nokta operasyonuyla PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu etkisiz hale getirildi
Çantayı kaptılar ama kaçamadılar
Çantayı kaptılar ama kaçamadılar
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı sırasında restoran kapısı önünde yaşananlar kamerada
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı sırasında restoran kapısı önünde yaşananlar kamerada
Son Eklenen Videolar
Merdivenden düştü, cebindeki telefondan duman yükselince panik yaşadı
Merdivenden düştü, cebindeki telefondan duman yükselince panik yaşadı
TCMB Başkanı Kavcıoğlu, yılın ilk enflasyon tahminini açıkladı
TCMB Başkanı Kavcıoğlu, yılın ilk enflasyon tahminini açıkladı
Kar temizlerken ölümden döndüğü anlar kamerada
Kar temizlerken ölümden döndüğü anlar kamerada
Üsküdar'da kayan aracın binaya çarpma anı kameraya yansıdı
Üsküdar'da kayan aracın binaya çarpma anı kameraya yansıdı
Ataşehir'de suya düşen kepçenin operatörü öldü
Ataşehir'de suya düşen kepçenin operatörü öldü
Şişli’de film gibi yakalama operasyonu
Şişli’de film gibi yakalama operasyonu
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti