Asiye taburcu edildi, sevincini el sallayarak gösterdi

GAZİANTEP'te Pitbull köpeklerinin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş (4), Antalya'daki 37 günlük tedavisini tamamlayarak taburcu edildi. Memleketi Gaziantep'e gönderilen Ateş, kendisini görüntüleyen gazetecilere el salladı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık'ta, oturdukları sitenin bahçesinde, Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından yaralanan Asiye Ateş, kentteki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edildi. Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 4 saat süren operasyon geçirdi. Asiye'nin sırtından ve bacağından alınan dokular, baş kısmına nakledildi. Bir süre yoğun bakımda kalan Asiye, servise alındı. 14 Ocak'ta Asiye'ye kulağındaki hasar ve yüz felcine yönelik sinirle ilgili operasyon yapıldı. Asiye'nin kulağına ise 26 Ocak'ta işitme kaybına yönelik operasyon yapıldı.

'ÇOK ŞÜKÜR, HER ŞEY YOLUNDA'

Asiye, tedavisinin 37'nci gününde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu edildi. Üniversite yönetimi tarafından hava yoluyla memleketi Gaziantep'e gönderilmek üzere uğurlanan Asiye Ateş, babası Hüseyin Ateş ve annesi Zeynep Ateş ile otomobile bindi. Hüseyin Ateş, "Çok şükür her şey yolunda. Çok iyiyiz. Kızımın durumu da iyi. Şimdi evimize gidiyoruz. İnşallah 1,5 ay sonra geleceğiz" dedi.

Asiye'nin yüzünde çift maske olduğu dikkati çekti. Asiye otomobilde annesinin kucağına oturarak beklerken kendisini görüntüleyen gazetecilere el salladı. Asiye ilgi karşısında sıkılarak "Yeter artık gidin" dedi. Asiye'nin bu tepkisi, ailesini ve yakınlarını güldürdü. Ateş ailesi, otomobille Antalya Havalimanı'na gitti.

