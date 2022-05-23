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Asker ailelerini ilgilendiren haber: 1100 TL yatacak!

Sınır illerimiz başta olmak üzere riskli bölgelerde askerlik görevlerini yerine getiren Mehmetçik ailelerinin gelirleri asgari ücretin üçte birinin altında olanlara verilen yardım 1100 TL'ya çıktı.
Asker ailelerini ilgilendiren haber: 1100 TL yatacak!

Devlet zorunlu askerlik hizmetini yürüten, er ve erbaş olarak askerlik yapanların gelir durumu iyi olmayan aile fertlerine nakit yardımı yapıyor. Ailenin geçimini sağlayan kişi askerdeyse aileye devlet bakıyor. Sınır illeri başta olmak üzere riskli bölgelerde askerlik yapanların ailelerine gelirleri asgari ücretin üçte birinin altındaysa verilen yardım 1.100 liraya çıktı.

İşte ailelere yapılacak destek ödemesi, devlet katkısının şartları ve başvurulara ilişkin bilgiler;

Devlet her iki ayda bir yardım alan ailelerinin PTT'de otomatik açılan hesaplarına 550 lira yatırıyor. Bu tutar anne ve babanın maddi durumuna göre değişiyor. Muhtaç asker ailesi yardımında çocuklara da 150 lira ödeniyor.

12 AY BOYUNCA DESTEK ÖDEMESİ YAPILIYOR

Asker aileleri para yardımına, askerin gelir testi ile muhtaç olduğu belirlenen eş, çocuk, anne, babası başvuruda bulunabiliyor. Bunun için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvuruda bulunarak, gelir testi yaptırılması gerekiyor. Aile kişi başına düşen gelir tutarının asgari ücretin üçte birini geçmemesi gerekiyor.

3 AYLIK DA YARDIM ÖDEMESİ

Ödemeler en geç ayın 28'inde yatıyor. Para yardımına mayısta başvuran, bir sonraki ayın (haziran) 24'ünde destek ödemesini alıyor. Lisans mezunu olan, uzun dönem askerlik yapan askerlerin ailelerine 12 ay, 6 ay kısa dönem askerlik yapanların ailelerine de 3 ay boyunca yardım ödemesi yapılıyor

12 ay askerlik yapan kişinin ailesi başvuruyu askerliğin üçüncü ayından itibaren yaptıysa 9 ay için yardım ödemesi yapılır.

EŞE NE KADAR ÖDEME YAPILIYOR?

Asker ailesine para yardımı aylık minimum 275 lira olmak üzere iki ayda bir 550 lira yatırılıyor. Askerin bulunduğu ilin zorluk derecesine ve ailenin muhtaçlık oranına bağlı olarak maaşlar artış gösteriyor. Asker aile yardımında çocuklara 150 lira veriliyor.

Asker eğer can ve mal kaybı riskinin yüksek olduğu sınır illerinde askerlik yapıyor ise ve aile içinde kişi başı gelir asgari maaş tutarının üçte birinin çok altındaysa bu tutar 1100 liraya çıkıyor.

BOŞANAN EŞ ÖDEME ALAMAZ

Başvuruyu yapan kişi bir yerde çalışmaya başlarsa, sigortalı olursa, boşanma ile eşlik vasfı düşerse, askerlik yardımı kesiliyor.

Anne ve babanın sigortası olmayıp bir mal varlığından gelen kazanç varsa para ödemesi kesintiye uğruyor. Diğer yandan anne veya baba huzur evinde bakılıyor ise yardım ödemesi alınamaz.

Muhtaç asker ailesi para yardımına internetten başvurulamıyor. İnternet üzerinden E-Devlet sistemi ile sorgulama yapılabiliyor.

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