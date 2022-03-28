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Asker konvoyunda kurşun yağdırdılar

Asker konvoyunda kurşun yağdırdılar
Tuzla'da asker uğurlamak için oluşturulan konvoyda, meşaleler yakarak trafiği kapatırken, Sultanbeyli'de başka bir grup, konvoyda ilerlerken havaya kurşun yağdırdı.

Tuzla Orhanlı'da asker uğurlayan bir grup, yolu kapattı. Ellerindeki meşalelerle yolu kapatan grup, araçları uzun bir süre bekletti. Sultanbeyli'de yapılan asker uğurlamasında ise konvoy halinde otomobilleri ile ilerleyenler havaya kurşun yağdırdı.  Adil Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde cep telefonu kayıtlarına yansıyan bu görüntüler, görenleri şaşkına çevirdi.

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