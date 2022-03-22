Askeriye sözleşmeli er alımı başvuru şartları belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2022 Yılı Sözleşmeli Er alım ilanı yayınlandı. Kimler başvurabilir, başvurular nasıl ve ne zaman yapılacak, seçim aşamaları nedir, sınav olacak mı? Hepsinin cevabı haberimizde:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2022 Yılı (2022/2 Dönem) Sözleşmeli Er alım ilanı yayınlandı.

Kimler başvurabilir, başvurular nasıl ve ne zaman yapılacak, seçim aşamaları nedir, sınav olacak mı?

İlanla birlikte kimlerin başvuru yapabileceği, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme ve sınıflandırma faaliyetlerinin nasıl olacağı belli oldu.

Adayların 25 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

Ön başvurular, Milli Savunma Bakanlığı’nın internet adresinde kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte alınmaya başlanacak.

Başvurusu kabul edilen adaylar arasında Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat yapılacak.

Askeriye sözleşmeli er alımı başvuru şartları ve ilanın detayları için TIKLAYIN.

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