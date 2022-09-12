Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ASKİ, 500 ton sönmüş kireç satın alacak.
ASKİ, kireç alımı için ihaleye çıktı. İhale tarihi 04.10.2022 olarak ilan edildi.
İhale şartnamesine göre, alınacak olan kireçler ASKİ'nin İvedik su arıtma tesisinde bulunan silolara teslim edilecek.
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