ASKİ 500 ton sönmüş kireç satın alacak

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ASKİ, 500 ton sönmüş kireç satın alacak. ASKİ, kireç alımı için ihaleye çıktı. İhale tarihi 04.10.2022 olarak ilan edildi. Detaylar haberimizde: