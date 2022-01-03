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ASKİ Laboratuvarı TÜRKAK’a akredite oluyor 

Başkent’in içme suyunun uluslararası standartlara uygunluğunu denetleyen Çevre Laboratuvarı’nın ardından ASKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı da Türk Akreditasyon Kurumu’na (TÜRKAK) akredite oluyor. 
ASKİ Laboratuvarı TÜRKAK’a akredite oluyor 

Türkiye’deki tüm laboratuvarların uluslararası standartlar çerçevesinde çalışıp çalışmadığını teyit eden Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), 20-21 Aralık 2021 tarihlerinde ASKİ Genel Müdürlüğü Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı’nda incelemelerde bulundu.

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Takip denetimi gerekmeden önümüzdeki birkaç ay içinde TÜRKAK’a akredite olacak ASKİ Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı bundan sonra altyapı çalışmaları sırasında müteahhit firmaların imalatlarda kullandıkları termoplastik boruların test sonuçlarını, gelişmiş ülkelerde geçerli olan “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” standardına göre kontrol etmeye başlayacak.

AKREDİTASYON SÜRECİ 1,5 YIL SÜRDÜ  

TÜRKAK’tan gelen denetim ekibi, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin de bulunduğu yerleşkede Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı’nı test etti.

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Baran Bozoğlu ile Çevre Koruma ve Su Havzaları Dairesi Başkanı Güven Ulusoy’un eşlik ettiği TÜRKAK ekibi, ASKİ laboratuvar personeli ile tek tek görüşerek teknik yeterliliklerini değerlendirdi.  

1,5 yıllık bir sürecin ardından akredite çalışmasını sonuçlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bozoğlu, “Ankaralılara su ve atık su hizmeti veren bir kurum olduğumuz için buradaki kalitenin doğru ölçülüyor olması bizim için çok değerli. Ölçmediğinizi yönetemezsiniz” dedi. Proje çerçevesinde önümüzdeki günlerde laboratuvar çalışanlarına eğitimler verileceğini ve laboratuvara son teknoloji ile çalışan modern cihazlar alınacağını ifade eden Bozoğlu, daha az maliyetle binada iyileştirme yaparak akredite olmanın koşullarını sağladıklarını söyledi. 

TÜM TÜRKİYE’YE HİZMET VERECEK LABORATUVAR ASKİ’YE GELİR SAĞLAYACAK
     Bozoğlu, akreditasyonun tamamlanması için gerçekleştirilen denetim süreci ve proje ile ilgili şu bilgileri verdi: 
“Bu proje için bütün personelimiz gece gündüz demeden çalışarak emek harcadı. Buradaki temel hedefimiz zemin sıkışma testleri ve kırmataş, beton, beton boru numune deneylerini de kapsayacak şekilde ve TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartları sağlayarak yapı kalite kontrol deneylerinin daha doğru yapılması, bu sayede de ASKİ yatırımlarının sağlıklı ilerlemesidir. Yani kamu yararı kapsamında Ankaralıların vergilerini doğru şekilde kullanarak su ve diğer altyapı hizmetini geliştirmek istiyoruz. ASKİ’nin Çevre Laboratuvarı zaten TÜRKAK’a akredite ve vatandaşlara sağlıklı hizmet veriyor. Çevre Laboratuvarı’nda içme suyu analizleri yapılarak Başkent’in şehir şebeke sistemi düzenli olarak izleniyor. Şimdi Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarımız da birkaç ay içinde akredite olacak. Böylece laboratuvarımızın yaptığı ölçümler, uluslararası geçerlilik kazanmış olacak. Dolayısıyla Ankara’da yapılan bu ölçümler Avrupa, ABD, Çin de dâhil dünyanın her yerinde kabul görecek.”
    ASKİ Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı’nda Ankara dışındaki kentlerden gelen altyapı malzemelerinin test taleplerinin de karşılanmaya başlayacağını açıklayan Bozoğlu,  “Bu sayede hem laboratuvarımızın kalitesi artacak hem de ASKİ’ye maddi gelir sağlanacak. Yani Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarını kalibrasyon zorunluluğu ve metrolojik izlenebilirliği olan bir laboratuvara dönüştürüyoruz. Bu arada TÜRKAK da bizi her yıl düzenli şekilde üçüncü bir göz olarak denetleyecek” diye konuştu. 

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