At üzerinde oklarını attılar

Kahramankazan Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası’nın yarı final müsabakaları farklı illerden gelen sporcuları buluşturdu. Sporcular giydikleri geleneksel kıyafetlerle at üzerinden okları attı.

Kahramankazan Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu iş birliğiyle Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın yarı final bölge elemeleri Kahramankazan’da gerçekleştirildi. TMO Kahramankazan Binicilik Tesisleri’nde düzenlenen yarışmaya farklı illerden gelen 65 sporcu katıldı. Minikler, yıldızlar, kadınlar, gençler gibi 7 farklı kategoride düzenlenen yarışlarda sporcular izleyenlere büyük bir heyecan yaşattı. Yarışma kurallarına göre sporcular giydikleri geleneksel kıyafetlerle at üzerinden oklarını fırlattı.

SPORUN TÜM DALLARINA DESTEK

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak tüm spor dallarına ellerinden gelen desteği verdiklerini belirterek, bu anlamlı turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Kahrakakazan’ın sporcu bir ilçe olduğunu ifade eden Oğuz, 58 bin nüfusu ilçelerinde 12 farklı branşta 1500 lisanslı 5000’e yakın da aktif sporcu bulunduğunu kaydetti.

