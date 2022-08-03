  • BIST 2.684,46
  • Altın 1017.255
  • Dolar 17.9258
  • Euro 18.217
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 27 °C
»

At üzerinde oklarını attılar

Kahramankazan Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası’nın yarı final müsabakaları farklı illerden gelen sporcuları buluşturdu. Sporcular giydikleri geleneksel kıyafetlerle at üzerinden okları attı.  
At üzerinde oklarını attılar

Kahramankazan Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu iş birliğiyle Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın yarı final bölge elemeleri Kahramankazan’da gerçekleştirildi. TMO Kahramankazan Binicilik Tesisleri’nde düzenlenen yarışmaya farklı illerden gelen 65 sporcu katıldı. Minikler, yıldızlar, kadınlar, gençler gibi 7 farklı kategoride düzenlenen yarışlarda sporcular izleyenlere büyük bir heyecan yaşattı. Yarışma kurallarına göre sporcular giydikleri geleneksel kıyafetlerle at üzerinden oklarını fırlattı. 

SPORUN TÜM DALLARINA DESTEK 

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak tüm spor dallarına ellerinden gelen desteği verdiklerini belirterek, bu anlamlı turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Kahrakakazan’ın sporcu bir ilçe olduğunu ifade eden Oğuz, 58 bin nüfusu ilçelerinde 12 farklı branşta 1500 lisanslı 5000’e yakın da aktif sporcu bulunduğunu kaydetti.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara İtfaiyesi'nin filosu güçleniyor 03 Ağustos 2022 Çarşamba 02:48
  • Pursaklar'da 70 bin ağaç fidanı dikildi03 Ağustos 2022 Çarşamba 02:00
  • 25 bin çocukla yaz okulu  03 Ağustos 2022 Çarşamba 02:00
  • Turgut Altınok AB öğrencilerini misafir etti03 Ağustos 2022 Çarşamba 01:00
  • Kızılcahamam Millet Bahçesi’ne yoğun ilgi 03 Ağustos 2022 Çarşamba 00:53
  • Keçiören Kafkas'ta asfaltlar yenileniyor03 Ağustos 2022 Çarşamba 00:44
  • Altındağ'da sünnet sevinci: Oldu da bitti maşallah02 Ağustos 2022 Salı 09:42
  • ANFA'dan yerli çiçek atağı02 Ağustos 2022 Salı 09:41
  • Yaz konserlerinde büyük coşku02 Ağustos 2022 Salı 09:38
  • Şiddetsiz toplum için eğitim semineri02 Ağustos 2022 Salı 09:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti