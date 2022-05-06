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At yarışlarında 60. TBMM Koşusu yarın Ankara'da gerçekleştirilecek

At yarışlarında 60. Türkiye Büyük Millet Meclisi Koşusu yarın 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda yapılacak.
At yarışlarında 60. TBMM Koşusu yarın Ankara'da gerçekleştirilecek

Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre Gazi Meclis'in adına bu yıl 60'ncısı düzenlenecek koşu, ilk G1 yarışı olarak saat 16.30'da start alacak.

Ankara ilkbahar-yaz sezonunun ilk G1 mücadelesinde birbirinden iddialı 4+ yaşlı safkan Arap atları prestij için piste çıkacak. 1600 metre mesafe üzerinden gerçekleştirilecek koşu, 75. Yıl Ankara Hipodromunun çim pistinde yapılacak.

Bu koşuyu kazanan safkan 24 Temmuz'da Niğbolu Koşusu ile birlikte 18 Eylül'de yapılacak Veliefendi Koşusu'nu da kazanması durumunda "Triple Crown" yapmış olacak ve 1.900.000 TL'lik özel ikramiyeyi sahibine kazandıracak.

1959 yılından beri düzenlenen TBMM Koşusu'nda en iyi derece, 28 Nisan 2012'de 1.44.05'le Onurkaan isimli safkana ait olup, 62 yıl önce koşulan ilk yarışın galibi ise Birnisan isimli safkan jokeyi Mehmet Emin Özdekli idaresinde gerçekleşmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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