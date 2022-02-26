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Atama kararları Resmi Gazete'de

Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişliğine, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi Durdu Mehmet Çakıroğlu görevden alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hacı Abdullah Uçan getirildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğüne, Cengiz Yıldırım atandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürü Murat Zekeriya Aydın görevden alındı.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa Mert Ayaz getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar görevden alınarak yerine Candemir Zoroğlu, Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne de Elif Belkıs Baştürk getirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren ile Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, görevlerinden alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız görevden alındı, yerine Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Enver Kıvanç atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına Maruf Aras getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu ile Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya görevlerinden alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Mehmet Gün atandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü yönetim kurulu üyeliklerine Cihan Soyalp ve Aylin Çağlayan Özcan getirildi.

Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürü Şahin Ersü görevden alındı.

Rekabet Kurulu İkinci Başkanlığına Ahmet Algan, üyeliğine Berat Uzun atandı.

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