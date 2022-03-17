  • BIST 2.120,14
  • Altın 912.936
  • Dolar 14.6766
  • Euro 16.2053
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya -1 °C
»

Atama kararları Resmi Gazete'de

Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim bakanlıkları, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Diyanet İşleri Başkanlığına çeşitli atamalar yapıldı.
Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Ağrı İl Müftülüğüne Celal Büyük, Bursa İl Müftülüğüne Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Diyarbakır İl Müftülüğüne Muş İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Muş İl Müftülüğüne İbrahim Halil Demir, Yalova İl Müftülüğüne Karabük İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Karabük İl Müftülüğüne Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu, Aydın İl Müftülüğüne Artvin İl Müftüsü Hasan Güneş, Artvin İl Müftülüğüne Mesut Harmancı atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eskişehir İl Müdürü Alper Sezer görevinden alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliğine, İş Müfettişi Necdet Aktay getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren iş müfettiş yardımcıları Murat Ramazan İltar, Sadık Ortakcı ve Mahmut Keskin atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Aytaç Yüksel getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine, Muzaffer Yıldırım atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürü Kasım Barman görevden alındı, yerine Selahattin Yazar getirildi. Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Cengiz Ekici, Van İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne Erol Uslu atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen görevden alındı, yerine Servet Canlı getirildi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar atandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da İETT aracının karıştığı trafik kazası ulaşımı aksattı17 Mart 2022 Perşembe 09:46
  • Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Gürsul'un FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapsi istendi17 Mart 2022 Perşembe 09:45
  • Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemini sürdürdü17 Mart 2022 Perşembe 09:45
  • Ukrayna'dan gelen Ahıska Türkleri savaşta bıraktıkları çocukları için gözyaşı döktü17 Mart 2022 Perşembe 09:44
  • Pendik Belediyesi, ilçe merkezindeki çınarların bakımına başladı17 Mart 2022 Perşembe 09:43
  • İstanbul Valisi Yerlikaya şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası takdim etti17 Mart 2022 Perşembe 09:43
  • Bakan Kurum: Yatırımcılara ülkemiz, gönlümüz sonuna kadar açık17 Mart 2022 Perşembe 09:42
  • Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ve sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu17 Mart 2022 Perşembe 09:40
  • İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti17 Mart 2022 Perşembe 09:39
  • Köpeklerin davranışları saldırı olasılığına ilişkin ipucu veriyor17 Mart 2022 Perşembe 09:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti