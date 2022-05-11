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Atama kararları Resmi Gazete'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş başmüfettişliklerine 208 iş müfettişinin ataması yapıldı.

Bakanlıkta açık bulunan iş müfettişliklerine ise yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 8 iş müfettiş yardımcısı atandı.

Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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