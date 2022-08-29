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Atama müjdesi

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tabip, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinin atama kurası için talep sürecinin başladığı duyuruldu
Atama müjdesi

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Beyaz Reform" adımı sonrasında kamuya dönüş için talepler arttı. Taban fiyatlarında yapılan düzenleme ve teşvik ödemeleri sonrasında artan talepler ile doktorlar için daha cazip hale gelen kamu hastanelerine başvuru süreci başladı

İHA'nın haberine göre, 2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ile atanmak isteyen tabip, uzman tabip ve uzman diş tabipleri için 29 Ağustos-6 Eylül 2022 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden elektronik ortamda talep toplanma mekanizması devreye girecek.

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