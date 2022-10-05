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Ataşehir'de hastaya eziyet edilen hastanenin faaliyeti durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tepki çeken görüntülerin ardından Ataşehir'deki özel hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.
Ataşehir'de hastaya eziyet edilen hastanenin faaliyeti durduruldu

İstanbul Ataşehir'de bulunan özel bir hastanede, personelin yoğun bakım servisinde yatan yaşlı kadına yaptıkları pes dedirtti.

Hastanede çalışan personel tarafından kaydedilen görüntülerde, hastane çalışanının konuşamayan yaşlı kadın hastayla alay ettiği anlar yer aldı.

Videoda şahsın, "Böbreğini alacağız." diyerek elindeki paraları kadının yüzüne fırlattığı görüldü.


"Bu paralar sağ böbreğinin karşılığı"

Ayrıca görüntülerde personellerin yaşlı kadını, "2 milyon dolar olarak bırakıyorum. Yarın 4 milyon dolarak alacağım. Al paralar, paralar. Bu paraları sana niye veriyorum, biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar sağ böbreğinin karşılığı. Al hadi ameliyata başlıyoruz. Makası getir? Nermin seni ameliyat ediyorlar." diyerek korkutması ise pes dedirtti.

Görüntülerin büyük tepki çekmesinin ardından hastanenin, olaya karışan 2 personelin iş akdine son verildiği ve adli süreç başlattığı öğrenildi.


"Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da olaya ilişkin bir açıklama yaparak, "Bugün medyada paylaşılan, İstanbul’da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı Müfettişlerini görevlendirdim. Duruma vaziyet edildi. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek." dedi.

Koca'nın açıklamasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.

Müfettişler hastanede inceleme yaptı

Yine ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen müffetişler, olayın yaşandığı hastaneye gelerek incelemelerde bulundu.

Yaşanan gelişmelerin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olaya ilişkin bir açıklama daha yaptı.
 

Hastanenin faaliyetleri durduruldu

Bakan Koca, tepki çeken görüntülerin ardından Ataşehir'deki özel hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Fahrettin Koca'nın konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde:

"Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin FAALİYETİ DURDURULMUŞTUR. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez."

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