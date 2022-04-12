  • BIST 2.435,48
  • Altın 921.825
  • Dolar 14.6772
  • Euro 15.9574
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 5 °C
»

Ataşehir'de park halindeki kamyon alev alev yandı

Ataşehir'de park halindeki buğday yüklü kamyon alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Ataşehir'de park halindeki kamyon alev alev yandı

Mustafa Kemal Mahallesi 3004 Caddesi'nde Necmeddin Durmuş'a ait 34 HB 6573 plakalı buğday yüklü kamyonda saat 08.00'de bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kamyondan çıkan alevleri görenler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etse de başarılı olamadı. Patlamaların da yaşandığı yangında alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpük ve su ile müdahale etti. Polis ekipleri de söndürme çalışmaları sırasında çevre güvenliği aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Görgü tanığı Cemalettin Dursun, "İşe gidiyordum. Alttan dumanlar yükselmeye başladı. Yangın söndürme tüpü bulamadım. Bir anda alev aldı" diye konuştu.

Haberi alan kamyon sahibi Necmeddin Durmuş olay yerine geldi. Kamyonunun yandığını gören Durmuş, itfaiyeden ve çevredekilerden bilgi almaya çalıştı. Durmuş, ekiplerin söndürme çalışmaları devam ederken kamyonuna bindiği görüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bahçeli'den önemli açıklamalar12 Nisan 2022 Salı 10:57
  • Boşandığı eşini tandırda yakan Emel'e ömür boyu hapis12 Nisan 2022 Salı 10:55
  • Iğdır'ın kayısı bahçeleri bahar renklerine büründü12 Nisan 2022 Salı 10:53
  • Yozgat, Sivas ve Nevşehir'e nisanda kar yağdı12 Nisan 2022 Salı 10:52
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medyada kendisine yöneltilen tepkilere cevap verdi12 Nisan 2022 Salı 10:50
  • İETT otobüsü gişe betonlarına ok gibi saplandı12 Nisan 2022 Salı 10:20
  • Fındıkta 'kozalak akarı' zararlısıyla mücadele çağrısı12 Nisan 2022 Salı 10:13
  • Sanayi üretiminde dikkat çeken yükseliş12 Nisan 2022 Salı 10:08
  • Kadın çalışanın başına silah dayayan banka müdürüne 2 yıl 5 ay hapis cezası12 Nisan 2022 Salı 10:05
  • Ev arkadaşlarını öldürüp hastaneye bıraktılar12 Nisan 2022 Salı 09:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti