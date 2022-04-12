Ataşehir'de park halindeki kamyon alev alev yandı

Ataşehir'de park halindeki buğday yüklü kamyon alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Mustafa Kemal Mahallesi 3004 Caddesi'nde Necmeddin Durmuş'a ait 34 HB 6573 plakalı buğday yüklü kamyonda saat 08.00'de bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kamyondan çıkan alevleri görenler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etse de başarılı olamadı. Patlamaların da yaşandığı yangında alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpük ve su ile müdahale etti. Polis ekipleri de söndürme çalışmaları sırasında çevre güvenliği aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Görgü tanığı Cemalettin Dursun, "İşe gidiyordum. Alttan dumanlar yükselmeye başladı. Yangın söndürme tüpü bulamadım. Bir anda alev aldı" diye konuştu.

Haberi alan kamyon sahibi Necmeddin Durmuş olay yerine geldi. Kamyonunun yandığını gören Durmuş, itfaiyeden ve çevredekilerden bilgi almaya çalıştı. Durmuş, ekiplerin söndürme çalışmaları devam ederken kamyonuna bindiği görüldü.