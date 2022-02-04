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Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler sabıkalı çıktı

Samsun'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalışan B.F. ve kuzeni C.F., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.Kuzenlerin 6 farklı suçtan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı
Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler sabıkalı çıktı

Olay, dün sabah saatlerinde, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’ndeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. 2 kişi ciple geldikleri parkta Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı. Çevredekiler tepki gösterince şüpheliler, ipi olay yerinde bırakıp kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Plakadan yola çıkan polis, kuzenler B.F. ile C.F.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan araştırmada kuzenlerin, 6 farklı suçtan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edildi.
Emniyetteki sorgularının ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.

 NÖBET SÜRÜYOR

Samsun'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yönelik saldırının ardından başlatılan nöbet sürüyor. Nöbet tutan Yasin Sarıkaş, saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Kentimizin simgesi olan Onur Anıtı'na yapılan hain saldırı sonrası dün tepkimizi dile getirdik. Aldığımız kararla birlikte burada nöbet tutmaya karar verdik. Genç arkadaşlarımızla birlikte sabaha kadar, soğuk hava koşullarına rağmen gözümüzü kırpmadan nöbet tuttuk. Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan saldırıyı kınıyorum. Gerektiği takdirde bir gün değil; bir ay, bir yıl nöbet tutacağımızı belirtmek istiyorum. Umarım, böyle talihsiz olaylar bir daha yaşanmaz" diye konuştu.

'HEPİMİZ BİRER ATATÜRK'ÜZ'

Nöbet tutanlardan Bahar Uluçay ise, "Atatürk sadece bir kişi değildir, o bir fikri de temsil eder. Bu saldırı aslında onun temsil ettiği fikirlere yapılmıştır. Biz de tepkimizi ortaya koymak adına sabaha kadar burada nöbet tuttuk. Türk gençleri olarak onun savunduğu değerleri yaşatmak adına hayatımız boyunca mücadele etmeye devam edeceğiz. Hepimiz birer Atatürk'üz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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