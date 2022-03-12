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Atatürk Köprüsü, bağlantı noktasındaki çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı

Bağlantı noktalarının açılması nedeniyle çift yönlü kapatılan Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'ndeki trafik akışı, yapılan çalışmaların ardından yeniden normale döndü.
Atatürk Köprüsü, bağlantı noktasındaki çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı

Alınan bilgiye göre, köprüdeki bağlantı noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 20 santimetre açılma meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, köprüyü çift yönlü olarak trafiğe kapattı.

Köprüde yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından yol ulaşıma tekrar açıldı.

"Açıklığı minimize ettiğimizde en azından bir şeridini trafiğe açmaya çalışacağız"
Köprüde incelemede bulunmak üzere olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deniz Hizmetleri Müdürü İlker Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşları mağdur etmemek için açıklığı minimize etmeye çalıştıklarını belirtti.

Köprünün UKOME kararı doğrultusunda kış döneminde haftada iki kez, yaz döneminde haftada bir kez deniz trafiğine açılıp kapandığını aktaran Arslan, bu operasyonel süreci yönettiklerini ifade etti.

Gazetecilerin "Daha önce böyle bir olay yaşanmış mıydı?" sorusuna "Sürekli" yanıtını veren Arslan, "Mevsim şartları, hava şartları soğuk olduğu zaman metalin daralıp genleşmesinden kaynaklı bu köprüde, bu tarz durumlarla karşılaşıyoruz. Olağan bir durum. Fırtınadan, lodostan dolayı bu olağan bir şeydi." diye konuştu.

Bir risk olup olmadığının sorulması üzerine ise Arslan, şunları kaydetti:

"Şu anda köprünün derzinde 20 santimetre açıklık var. Köprü açıklığını minimize ettiğimiz zaman en azından bir şeridini trafiğe açmaya çalışacağız. Eğer tamamen kapatabilirsek bütün şeridi trafiğe açacağız. Unkapanı Köprüsü 87-88 yaşında olan bir köprüdür. Doğal olarak da sorunları var, onları gidermeye çalışıyoruz. Yakın zamanda bakım ve onarımına ilişkin ihalesi yapılacak. Ekiplerimiz şu anda denizden müdahaleye başlayacaklar."

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