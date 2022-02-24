  • BIST 1.881,30
  • Altın 887.452
  • Dolar 14.2017
  • Euro 16.047
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 7 °C
»

Atatürk Sanatoryum Hastanesi ilaç satın alacak

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ilaç alımı için ihaleye çıktı. Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ilaç alım ihalesi detayları haberimizde:
Atatürk Sanatoryum Hastanesi ilaç satın alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ilaç alımı için ihaleye çıktı. 

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ilaç alım ihalesi 17 Mart 2022 tarihinde yapılacak.

İhalenin niteliği, türü ve miktarı “60 kalem ilaç (değişik miktarlarda)” olarak ilan edildi. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

ataturk-hastanesi-ilac-alim-ihalesi.jpg

www.gazeteilksayfa.com
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazi Ünversitesi’ne sözleşmeli personel alınacak23 Şubat 2022 Çarşamba 10:00
  • Kamu Denetçiliği Kurumu elektrik satın alacak23 Şubat 2022 Çarşamba 09:54
  • Gölbaşı Tulumtaş’ta mahkemeden satılık arsa22 Şubat 2022 Salı 09:55
  • Çankaya Hilal Mahallesi’nde icradan satılık daire22 Şubat 2022 Salı 09:52
  • Ankara Büyükşehir benzin ihalesine çıktı22 Şubat 2022 Salı 09:49
  • Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz22 Şubat 2022 Salı 09:25
  • Gölbaşı Boyalık’ta icradan satılık arsa ve ev21 Şubat 2022 Pazartesi 09:56
  • Polatlı Olukpınar’da icradan satılık tarla21 Şubat 2022 Pazartesi 09:53
  • Küçükçekmece Belediyesi Türk bayrağı satın alacak21 Şubat 2022 Pazartesi 09:49
  • Keçiören Bağlum’da Vergi Dairesi’nden satılık arsa18 Şubat 2022 Cuma 09:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti