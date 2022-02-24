Atatürk Sanatoryum Hastanesi ilaç satın alacak

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ilaç alımı için ihaleye çıktı. Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ilaç alım ihalesi detayları haberimizde: