Atatürk Sanatoryum Hastanesi ilaç satın alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ilaç alımı için ihaleye çıktı.
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ilaç alım ihalesi 17 Mart 2022 tarihinde yapılacak.
İhalenin niteliği, türü ve miktarı “60 kalem ilaç (değişik miktarlarda)” olarak ilan edildi.
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