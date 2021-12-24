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Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 102. Yıl dönümü fener alayıyla kutlanacak

Mamak Belediyesi, Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 102. yıl dönümü fener alayı ile kutlayacak. 
Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 102. Yıl dönümü fener alayıyla kutlanacak

27 Aralık Günü Saat: 19.30’da Yeni Bayındır Muhtarlığı önünde toplanacak olan vatandaşlar kortej halinde yürüyecekler. Kortej yürüyüşünün yanı sıra seğmen ekibinin gösterileri geceye renk katacak. Atatürk’ün Ankara’ya gelişi ile tarihin akışının değiştiğini ve Ankara’nın Milli Mücadele’nin Merkezi olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu anlamlı günde düzenleyeceğimiz fener alayına tüm hemşerilerimiz davetlidir” dedi.

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Başkent’in meşalesi hiçbir zaman sönmeyecek

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin Kurtuluş Savaşı dönemindeki en önemli olaylardan biri olduğunu da kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 102 yıl önce yakılan Başkent meşalesinin hiçbir zaman sönmeyeceğini belirterek, “27 Aralık, Atatürk'ün Ankara'ya ayak bastığı ve Türkiye'nin kaderinin değiştiği gündür” dedi. 

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