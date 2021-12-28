Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. Yıl dönümü Gölbaşı’nda kutlandı

Gölbaşı Belediyesi, Atatürk’ün Ankara’ya gelişini kutlamak üzere düzenlediği Ferfene Gecesi ile önemli bir etkinliğe imza attı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. Yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği Ferfene Gecesi ile Gölbaşılıları ağırladı. Seğmen gösterisi ile keyifli anlara sahne olan gecede MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve Ramazan Şimşek, seğmenlere eşlik etti. Program Başkan Ramazan Şimşek’in, günün anlam ve önemini anlatan bir konuşması ile devam etti.

“27 Aralık, Ankaralıların ve seğmenlerin Mustafa Kemal’in önünde etten duvar ördüğü gündür”

“27 Aralık, Ankaralıların ve seğmenlerin Mustafa Kemal’in önünde etten duvar ördüğü gündür. Atam seni görmeye, bu vatan uğrunda ölmeye geldik diye haykıran seğmenleri ve Ankaralıları saygı ve minnetle anıyoruz. Bu önemli günde bizlere eşlik eden Gölbaşılı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Millî mücadelenin en önemli merkezi olan Ankara’ya, Atamız ayak basalı tam 102 yıl olmuş. Bizler de Türk Milleti’nin vefalı evlatları olarak bu kutlu günde burada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, seğmenlere tebriklerini sundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, yaptığı konuşmada “Ankara; milli mücadelenin karargâhı ve merkezi olmuştur. Ankara’dan yankılanan sela sesleri ve salavatlar milli mücadelenin o günden başarıya ulaşacağının işaretini vermiştir. Bugün de Ankara’nın ülkemiz için yeri ayrıdır. Siz, Gölbaşılı hemşerilerimizle de bugünü birlikte geçiriyor olmak bizler için gurur verici” dedi.

Seğmen gösterisi ile devam eden gece, keyifli anlarla sona erdi.