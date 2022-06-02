Ateşe verdiği evde oğluyla birlikte ölen baba toprağa verildi

MANİSA'nın Kula ilçesinde, ateşe verdiği evinde oğlu Fırat (3) ile birlikte yaşamını yitiren, eşi Zeliha (39) ve kızı Kader Sancar'ın (6) ise ağır yaralanmasına neden olan İbrahim Sancar (37) toprağa verildi.