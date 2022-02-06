  • BIST 1.943,81
  • Altın 781.30566
  • Dolar 13.5563
  • Euro 15.5353
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -7 °C
»

Ateşe verilen valizden çıkan cesede ilişkin 3 tutuklama

İzmir'in Buca ilçesinde, 5 gün önce yol kenarında ateşe verilen valizde bulunan yanmış erkek cesedinin Metin Çetinkaya'ya (40) ait olduğu belirlenirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Ateşe verilen valizden çıkan cesede ilişkin 3 tutuklama

Buca'da, 1 Şubat'ta saat 21.00 sıralarında bir kişi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayarak İzmir Çevreyolu Işıkkent yol ayrımı yakınında yangın olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı kontrolde, demir bariyerlerin dışında bir valizin yandığı belirledi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından inceleme yapan jandarma ekipleri, valizde yanmış bir ceset olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri, bölgeye şerit çekip güvenlik önlemi aldı. Olay yerine İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri de sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, valizin bulunduğu noktada detaylı incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenildi. Valizden çıkartılan kimliği belirsiz erkek cesedinin 40'lı yaşlarda olduğu belirtildi. Ceset, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılması ve kimliğinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, ölen kişinin servis şoförlüğü yapan Metin Çetinkaya'ya ait olduğu tespit edildi. Evli olduğu öğrenilen Çetinkaya'nın ölüm haberi, Narlıdere ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki evine ulaştı. Çetinkaya'nın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirirken, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Çetinkaya'yı öldüren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

1'İ KADIN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri, Metin Çetinkaya'yı öldüren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak başlattığı çalışma kapsamında 1'i kadın 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler V.Ç., H.M. ve K.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımda bulunan kişi gözaltına alındı06 Şubat 2022 Pazar 09:47
  • Sakarya'da düğünde çıkan kavgada 24 kişi yaralandı06 Şubat 2022 Pazar 09:44
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma06 Şubat 2022 Pazar 09:43
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse yakalandı, Emine Erdoğan'dan ilk mesaj05 Şubat 2022 Cumartesi 16:08
  • Rusya'dan dikkat çeken Türk SİHA'sı açıklaması: Ukrayna'ya satışının yapılması05 Şubat 2022 Cumartesi 15:38
  • Otokar'dan 2021'de 1 milyar 42 milyon TL net kar05 Şubat 2022 Cumartesi 15:20
  • RTÜK'ten yayın ihlali yapan gündüz kuşağı programları ve dizilere yaptırım05 Şubat 2022 Cumartesi 15:02
  • Bakan Soylu sınıra gidiyor05 Şubat 2022 Cumartesi 14:30
  • TİM Başkanı Gülle, 2023 hedeflerinin 300 milyar dolarlık ihracat olduğunu belirtti05 Şubat 2022 Cumartesi 14:25
  • Bakan Dönmez: TANAP'ın kapasite artışını destekliyoruz05 Şubat 2022 Cumartesi 13:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti