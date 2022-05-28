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Atık kıyafet ve kumaşlar, üniversite öğrencilerinin elinde bez çantaya dönüşüyor

Hatay'da öğrenciler, atık kumaşlardan yaptıkları bez çantaları, 20 plastik şişe karşılığında ücretsiz vererek hem atıkları değerlendiriyor hem de çevre kirliliğinin önüne geçiyor.
Atık kıyafet ve kumaşlar, üniversite öğrencilerinin elinde bez çantaya dönüşüyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, üniversite öğrencileri "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, atık kumaş ve kıyafetleri bez çantaya dönüştürüyor.

El emeği bez çantaları açtıkları stantlarda 20 plastik şişe karşılığında ücretsiz veren öğrenciler, çevre kirliliğinin de önüne geçiyor.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri, atık malzemelerin değerlendirilmesi ve çevreye zarar veren plastik poşetlerin kullanımının azaltılmasının yaygınlaştırılması amacıyla harekete geçti.

Farklı bölümlerdeki 20 öğrenci, "Toplumsal Hizmet Projesi" dersi kapsamında Öğretim Görevlisi Hamit Basık'ın koordinatörlüğünde hazırladıkları projeyle, bir ay boyunca ilçedeki tekstil atölyeleriyle terzileri dolaşarak atık kumaşlarla kıyafetleri topladı.

Reyhanlı Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticilerden dikiş kursu alan öğrenciler, topladıkları atık kumaşları bez çantaya dönüştürdü.

Şu ana kadar 1000 çanta yapan öğrenciler, ilçenin farklı noktalarında açtıkları stantlarda el emeği ürünlerini 20 plastik şişe karşılığında ücretsiz dağıtmaya başladı.

"200 kiloluk plastiğin çevreye atılmasını engellemiş olacağız"
Öğretim Görevlisi Hamit Basık, AA muhabirine, "Sıfır Atık Projesi"ne katkı sağlamak amacıyla çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda öğrencilerle topladıkları eski kıyafet ve atık kumaşların çantaya dönüşmesini sağladıklarını anlatan Basık, şöyle devam etti:

"Burada 10 bin çanta olabilecek kumaş topladık. Diktiğimiz çantaları, plastik şişelerle değiştirmeye karar verdik. Üç yerde stant kurduk. Çantalarımızı 20 plastik şişe karşılığında veriyoruz. Bu projeyle yaklaşık 200 kilogramlık plastiğin çevreye atılmasını engellemiş olacağız."

Basık, topladıkları plastik şişeleri geri dönüşüm firmasına teslim edeceklerini, karşılığında da çanta dikimi için malzeme alacaklarını belirtti.

"Çevre konusunda duyarlılık oluşturduk"
Öğrencilerden Büşra Kılıç, projeyle hem atıkları değerlendirdiklerini hem de çevre kirliğinin önüne geçmeye çalıştıklarını söyledi.

Hediye Nur Taçyıldız, proje sayesinde açtıkları stantlarla insanlarda çevre konusunda duyarlılık da oluşturduklarını anlattı.

Projenin çok anlamlı olduğunu belirten Cemile Tekinalp, evindeki boş şişeleri getirerek öğrencilerin diktiği bez çantayı aldığını kaydetti.

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