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Atık malzemelerden kütüphane kurdular

MERSİN’in Erdemli ilçesinde öğrenciler, topladıkları atık limon sandıklarından ve ahşap merdivenden raf, otomobil lastiğinden ve ahşap makaralardan masa yaparak, eğitim gördükleri okula kentin ilk Sıfır Atık Kütüphanesi'ni kurdu.
Atık malzemelerden kütüphane kurdular

Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi'nde bulunan Çıkacak İlkokulu ve ortaokulu öğrencileri, atık malzemelerin faydalı bir şekilde kullanılabileceğini öğretmek, okuma alışkanlığını kazandırmak ve üretim yapmanın mutluluğunu yaşatmak için topladıkları atık malzemelerle öğretmenleri önderliğinde raf, oturak, masa yaparak Sıfır Atık Kütüphanesi'ni kurdu. Öğrenciler tarafından oluşturulan kütüphanenin açılışını Mersin Valisi Ali İhsan Su, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük yaptı. Kütüphanenin il genelinde örnek olduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, "Bakanlığımızın başlatmış olduğu 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi kapsamında ilçemizde 87 adet kütüphane oluşturduk. Bunun yanında Sıfır Atık malzemelerden yapılarak bir kütüphane oluşturmak istedik. Çıkacak İlkokulu'nda Sıfır Atık Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin emeği ile kullanılmayan malzemelerden sandık, merdiven, makara gibi malzemeler kullanarak öğrencilerimize bir okuma alanı oluşturduk. Emeği geçen öğrenci ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz" dedi.

'ÇOK MUTLU OLDUK'

Kütüphanenin olması için büyük çaba gösterdiklerini ifade eden Çıkacak Ortaokulu 7'inci sınıf öğrencilerinden Zeynel Başaran, "Kütüphanenin oluşmasında arkadaşlarımız ile birlikte öğretmenlerimizin önderliğinde atık malzemelerden kütüphane için masa, raf, sandalye yaptık. Bizler kütüphanemizi kendimiz yaptığımız için çok mutluyuz. Bir şeyler yapmak üretmek beni ve arkadaşlarımı mutlu ediyor. Öğretmenlerimize ve arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" diye konuştu.

'ÜRETMEK HOŞUMUZA GİDİYOR'

Çıkacak Ortaokulu 6'ıncı sınıf öğrencisi Ali Efe ise, "Kendi emeğimizle kütüphane yaptığımız için burada vakit geçirmek, oyun oynamak ve kitap okumak çok hoşumuza gidiyor. Kendimizin bir şeyler yaparak, üretmek hepimizin hoşuna gidiyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler Sıfır Atık Kütüphanesi'nde hem kitap okuyor hem de yaptıkları oyun setleriyle güzel vakit geçirmenin sevincini yaşıyor.

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