Yıllardır demir ve çeliğin "soğuk dünyası" içinde çalışan Kotil, atmaya kıyamadığı eşyaları, hurda metal ve ahşapla harmanlayarak bambaşka ürünler ortaya çıkarıyor. Ali Kotil, geri dönüşüme dair yaratıcı fikirleriyle hurdayı birer sanat eserine çeviriyor. Kotil'in, Morgan otomobille başlayan "metalden sanata" dönüşüm tutkusu 100'den fazla objenin yer aldığı büyük bir koleksiyonu oluşturmasıyla devam ediyor.

Beylerbeyi'nde karting işleten geri dönüşüm sanatçısı Ali Kotil, atık ev eşyalarını ve metalleri tarihi ve sanatsal dokusu olan objelere dönüştürüyor.